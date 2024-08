TOUS les maillots extérieur des clubs de la Ligue 1 en images

Cette fois la Ligue 1 est bien lancée, tous ses clubs ont dévoilé les deux jeux de maillots principaux.

Plus tard c’était trop tard! Le promu Angers SCO a dévoilé ce vendredi 16 août, au jour de la rentrée des clubs du championnat de France de Ligue 1 son nouveau maillot extérieur pour la saison 2024-2025. Il était le dernier de l’élite à ne pas l’avoir encore fait.

Les maillots extérieurs des clubs de la Ligue 1 : PSG x Nike Image 1 parmi 18

Le Sco dernier de Ligue 1 à dévoiler son maillot extérieur

Voilà donc en images ci-dessus les 18 maillots versions à l’extérieur des équipes de L1. Pour rappel, nous avions déjà compilé plus tôt dans l’été les tuniques principales, celles que les équipes porteront pour les rencontres à domicile. « Home » et « away » sont la norme du football, les clubs ont tous obligations d’avoir au moins deux modèles.

La nouvelle collection des maillots domicile et extérieur est complète

Plusieurs d’entre eux en comptent même trois, voire quatre pour une toute petite minorité. Jusqu’à la 34e et dernière levée du championnat, bien des occasions seront données de voir la nouvelle collection en action dans le jeu. La Ligue 1 saison 2024-2025 débute ce vendredi soir et elle se poursuivra jusqu’au soir du 17 mai.