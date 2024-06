Les prochains champions de France de Ligue 1 jusqu’en 2050 selon ChatGPT

ChatGPT nous prédit les futurs champions de France de football.

Dans quelques jours s’achèvera la saison 2023-2024 pour laisser place à la suivante. Elle débutera le 16 août pour la première journée de la Ligue 1. Un championnat de France élite à 18 clubs sur la ligne de départ et lequel à l’arrivée, le 17 mai 2025, au soir de la 24e et dernière journée ?

Le PSG dominant, l’OM, l’ASM et l’OL en plus sérieux outsiders

Nous l’avons demandé à l’intelligence artificielle (IA), en l’espèce celle qui domine le marché qu’est ChatGPT. A la fois pour cette saison mais aussi les suivantes, sur la période 2024-2025 à 2049-2050. Et son verdict est ?… Une domination sans beaucoup de partage du Paris Saint-Germain, désigné vainqueur au terme de l’exercice qui arrive et du suivant.

Après quoi, ce serait l’OM qui, dans cette simulation, est titré à trois reprises. S’y ajoutent l’AS Monaco et l’OL en trois occasions également, le Losc deux fois et le Stade Rennais, pour un premier sacre annoncé en 2037. Le palmarès complet de la Ligue 1 jusqu’en 2050 et les points d’analyse de l’IA sur le sujet sont à lire en détail ci-dessous.

Tous les futurs champions de France en Ligue 1 jusqu’en 2050 selon ChatGPT

Palmarès des Champions de France de Ligue 1 (2024-2050)

2024-2025 : Paris Saint-Germain

2025-2026 : Paris Saint-Germain

2026-2027 : Olympique de Marseille

2027-2028 : Paris Saint-Germain

2028-2029 : AS Monaco

2029-2030 : Paris Saint-Germain

2030-2031 : Olympique Lyonnais

2031-2032 : Paris Saint-Germain

2032-2033 : Paris Saint-Germain

2033-2034 : Lille OSC

2034-2035 : Paris Saint-Germain

2035-2036 : Olympique de Marseille

2036-2037 : Stade Rennais

2037-2038 : Paris Saint-Germain

2038-2039 : AS Monaco

2039-2040 : Paris Saint-Germain

2040-2041 : Olympique Lyonnais

2041-2042 : Paris Saint-Germain

2042-2043 : Paris Saint-Germain

2043-2044 : Lille OSC

2044-2045 : Olympique de Marseille

2045-2046 : Paris Saint-Germain

2046-2047 : AS Monaco

2047-2048 : Paris Saint-Germain

2048-2049 : Olympique Lyonnais

2049-2050 : Paris Saint-Germain

Points Notables

Paris Saint-Germain continue de dominer la Ligue 1, grâce à ses investissements importants et à sa capacité à attirer des talents internationaux.

Olympique de Marseille et AS Monaco réussissent à perturber la suprématie du PSG à plusieurs reprises grâce à une gestion astucieuse et à l’émergence de jeunes talents.

Olympique Lyonnais retrouve sa forme d’antan, devenant de sérieux concurrents dans la dernière décennie.

Lille OSC et Stade Rennais réussissent à décrocher quelques titres, montrant la compétitivité croissante de la Ligue 1.

Cette liste est, bien sûr, hautement spéculative et le football étant imprévisible, de nombreux facteurs pourraient influencer ces résultats.