Tottenham. Squid Game s’offre les Spurs

Partenariat éphémère noué entre Tottenham et Netflix pour la sortie de Squid Game 2.

Alors qu’approche la sortie, attendue ce 26 décembre, Tottenham Hotspur s’apprête à transformer son stade en terrain de jeu pour la promotion de Squid Game. Le club londonien a annoncé un partenariat événementiel avec Netflix pour le lancement de la deuxième saison de la série phénomène.

Cette alliance stratégique se matérialisera lors des rencontres face à Liverpool et Wolverhampton, encadrant la sortie mondiale de la série prévue au lendemain de Noël. Les spectateurs du Tottenham Hotspur Stadium vivront une expérience immersive unique : les célèbres gardes en combinaison rose déambuleront dans l’enceinte, tandis qu’un dirigeable géant à l’effigie de la poupée Young-hee survolera le stade.

Les bonhommes iconiques de Squid Game bientôt sur le terrain des Spurs

Le club pousse l’expérience plus loin en impliquant ses joueurs et joueuses dans des défis inspirés de la série, créant ainsi un contenu exclusif pour ses plateformes digitales. Les écrans LED du stade et la mi-temps serviront également de vitrine à l’univers de Squid Game.

Pour Ryan Norys, directeur des revenus du club, cette initiative place Tottenham « au centre de la culture populaire » tout en enrichissant l’expérience des supporters. Une fusion innovante entre divertissement sportif et phénomène culturel qui illustre l’évolution du football moderne.