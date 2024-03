Tolisso n°1, les joueurs qui se dévalorisent le plus en Ligue 1 cette saison

Corentin Tolisso est celui qui, selon Transfermarkt, a perdu le plus en valorisation marchande depuis l’entame de la saison.

Dans le tumulte du marché des transferts de la Ligue 1, certaines figures émergent, mais pas toujours de la manière souhaitée. Au classement Transfermarkt des joueurs qui se dévalorisent le plus en Ligue 1 cette saison, le milieu de l’Olympique Lyonnais Corentin Tolisso, dont la dévaluation s’élève à 64,3, domine.

-9 M€ de valorisation sur la saison pour Tolisso

La chute est sévère pour le joueur de 29 ans qui perd 9 millions d’euros d’estimation, à 5 millions qu’il vaut désormais. Mais Tolisso n’est pas le seul à subir une dépréciation notable. Moussa Sissoko du FC Nantes (-52%), Thilo Kehrer de l’AS Monaco (-50%), et Keylor Navas du Paris Saint-Germain (-50%) ont tous vu leur valeur baisser de moitié sur le marché.

Plusieurs gardiens parmi les joueurs qui baissent le plus sur le mercato

Le marché des gardiens de but ne fait d’ailleurs pas exception avec, en plus de Navas au Paris Saint-Germain, Anthony Lopes de l’Olympique Lyonnais et Rubén Blanco de l’Olympique de Marseille enregistrant des baisses de 37,5%.

Les joueurs qui se dévalorisent le plus en Ligue 1 cette saison

1. Corentin Tolisso (Olympique Lyonnais) : -64,3%

2. Moussa Sissoko (FC Nantes) : -52,0%

3. Thilo Kehrer (AS Monaco) : -50,0%

4. Keylor Navas (Paris Saint-Germain) : -50,0%

5. Billal Brahimi (Stade Brestois 29) : -42,9%

6. Saïdou Sow (RC Strasbourg Alsace) : -42,9%

7. Kelvin Amian (FC Nantes) : -42,1%

8. Breel Embolo (AS Monaco) : -40,0%

9. Jean Onana (Olympique de Marseille) : -38,3%

10=. Anthony Lopes (Olympique Lyonnais) : -37,5%

10=. Ainsley Maitland-Niles (Olympique Lyonnais) : -37,5%

10=. Rubén Blanco (Olympique de Marseille) : -37,5%

10=. Tino Kadewere (FC Nantes) : -37,5%