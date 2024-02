Super Bowl 2024: Le programme le plus regardé de l’histoire aux US

Il n’y avait jamais autant eu de monde devant les écrans aux Etats-Unis que pour suivre la victoire de Patrick Mahomes et des Chiefs au Super Bowl 2024.

La victoire des Chiefs de Kansas City sur les 49ers de San Francisco (25-22), la lutte au couteau suivi des prolongations, Taylor Swift en tribunes et Usher pour le show à la pause, tout cela a contribué à ce que le Super Bowl 2024 disputé ce dimanche, devienne le programme télévisé le plus regardé de l’histoire aux Etats-Unis.

Plus de 120 millions de téléspectateurs pour le Super Bowl 2024

Selon Nielsen et Adobe Analytics, la rencontre a attiré en moyenne 123,4 millions de téléspectateurs sur l’ensemble des chaînes et plateformes de streaming, battant le record de l’année dernière (115,1 millions) de 7%. Plus impressionnant encore, 202,4 millions de personnes ont regardé au moins une partie du match, soit 10% de plus qu’en 2023.

Cette hausse significative s’explique en partie par la prise en compte, depuis 2020, des téléspectateurs hors domicile dans les audiences Nielsen, mesure étendue à tous les États-Unis cette année. Le Super Bowl 2024 n’était que le deuxième à aller en prolongation sur les 58 éditions, offrant un spectacle intense jusqu’au bout.

Taylor Swift, un accélérateur d’audience pour le programme

L’aspect « célébrité » n’était pas absent, avec la présence de la chanteuse Taylor Swift, compagne du joueur vedette des Chiefs Travis Kelce, attirant de nouveaux fans vers le football américain. Cette victoire des Chiefs marque le deuxième Super Bowl consécutif dépassant les 100 millions de téléspectateurs, après une période de baisse d’audience due au « cord-cutting » (abandon des abonnements traditionnels). Univision, diffuseur hispanophone du Super Bowl depuis 2014, a également battu son record avec plus de 2,2 millions de téléspectateurs.