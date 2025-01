Stuttgart – PSG. Quel résultat pour le PSG selon les bookmakers ?

Stuttgart face au PSG : deux équipes qui ont encore tout à gagner. Ou tout à perdre.

Dans ce match décisif pour la qualification en Ligue des Champions, où un nul suffirait aux deux équipes, les opérateurs de paris sportifs voient le Paris SG légèrement favori avec une cote de victoire 2,70, contre 3,10 celle attribuée à Stuttgart. Le match nul, qui arrangerait les deux formations, est proposé à 2,85.

Les bookmakers anticipent une rencontre serrée avec un score de 1-1 comme résultat le plus probable (cote à 3,14). Les autres scores nuls, comme le 0-0 (6,50) et le 2-2 (8,10), font également partie des scénarios privilégiés. Une victoire parisienne par 1-0 ou 2-0 est également envisagée, avec des cotes respectives de 7,00 et 10,00.

Un nul suffit aux deux équipes mais le PSG est favori

Du côté des buteurs, c’est un duel au sommet qui est attendu entre l’attaquant de Stuttgart Deniz Undav (2,95) et le Parisien Gonçalo Ramos (2,95). Ousmane Dembélé (3,10) et Bradley Barcola (3,36) sont également pressentis pour marquer.

Les cotes très élevées sur les scores fleuves (5-5 à 751,00 ou 4-4 à 351,00) montrent que les bookmakers n’envisagent pas un match débridé, ce qui semble logique vu l’enjeu et la possibilité de qualification mutuelle en cas de match nul. Le Paris SG devra néanmoins rester vigilant : les cotes très resserrées entre les trois issues possibles (2,70 pour Paris, 2,85 pour le nul et 3,10 pour Stuttgart) témoignent d’une grande incertitude sur l’issue de cette rencontre.