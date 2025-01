Stade Rochelais. Chiffre d’affaires en hausse et bénéfices doublés en 2024

Solide le Stade Rochelais et pas que sur le rectangle vert.

Malgré sa saison sans titre, comparée à son sacre européen de la précédente, le Stade Rochelais a bouclé l’exercice au 30 juin 2024 avec un bénéfice net doublé, tel que le montrent les comptes sociaux du club que Sportune a consulté. Le demi-finaliste du Top 14 est positif de 1,106 millions d’euros, contre 0,598 millions un an plus tôt.

Cela se justifie notamment par la hausse du chiffre d’affaires, supérieur de presque 3 millions d’euros sur un ans, à 35,5 millions au bilan de la saison 2023-2024. Fort d’un public fidèle et présent en toutes occasions, le club maritime a généré 5,7 millions d’euros de recettes matchs, 1,4 millions à la buvette et ses prestations en hospitalités sont la meilleure ligne de profits, à plus de 13 millions d’euros.

Une masse salariale en hausse de 13% sur un an

A cela s’ajoutent 7,7 millions d’euros de droits TV, 6,4 millions de sponsoring et le reste des autres produits. Du côté des dépenses, les charges de l’exploitation sont elles aussi en hausse d’un peu moins de 7% en 2024 sur 2023 (à 37,318 millions), notamment sous l’effet de la hausse de 13% de la masse salariale, charges sociales incluses, qui s’élève à 21,76 millions d’euros la saison dernière.

Au terme de son exercice, le Stade Rochelais comptait 116 collaborateurs dont presque une moitié au statut d’employé (62), le reste étant des cadres et des professions intermédiaires.

