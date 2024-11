Stade Rennais. Salaire, valorisation, les chiffres de Gerson sur le mercato

Vers un retour de Gerson en France ? Sampaoli y penserait pour le Stade Rennais.

Un retour en France qui en appelle un autre ? C’est ce qu’évoque le média brésilien Globo, en soulignant l’intérêt de Jorge Sampaoli pour le milieu de terrain du Flamengo, Gerson. Les deux hommes se connaissent bien, pour s’être côtoyés, d’abord en France à l’Olympique de Marseille, puis à Flamengo.

Sampaoli penserait à Gerson pour son Stade Rennais

Désormais aux affaires du Stade Rennais, le coach argentin souhaiterait le retour du milieu de terrain défensif de 27 ans. Mais Gerson n’est pas libre sur le mercato et le club breton est tenu à une forme de rigueur. Recruté pour un peu plus de 20 millions par l’OM en 2021, il en est reparti un an et demi plus tard, moyennant 15 millions d’euros. Pour Transfermarkt, il en vaut désormais 14 millions, mais Football Benchmark le valorise à 18,3 millions d’euros.

Le joueur le mieux payé du collectif du Flamengo

C’est l’estimation de l’indemnité compensatoire des trois ans qu’il restera au contrat du joueur, à l’ouverture du prochain marché des transferts. Gerson est associé au Flamengo jusqu’à la fin de l’année civile 2027 et son salaire est donné proche de 180 000 euros brut mensuels. A ce titre, l’international brésilien aux neuf capes sous le maillot auriverde est le joueur le mieux payé de son club.