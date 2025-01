Stade Rennais. Salaire, contrat ce que Seko Fofana aurait signé avec le SRFC

Seko Fofana a signé un salaire qui serait record pour le Stade Rennais

Quel salaire a proposé le Stade Rennais à Seko Fofana pour le convaincre de revenir en France et en Ligue 1 ? La question est bien évidemment brûlante, car le milieu de terrain avait assumé quitter le RC Lens et le foot européen pour l’aventure saoudienne et le contrat de sa vie. Il était alors question d’une rémunération de l’ordre de 15 millions d’euros annuels, avec Al-Nassr.

Un salaire record pour Fofana avec le Stade Rennais

A Rennes, Seko Fofana a forcément réduit ses émoluments, mais le club breton a, en contrepartie, consenti à des efforts inédits si les chiffres qu’avancent Christophe Dugarry sont exacts. L’ancien attaquant devenu chroniqueur sur les ondes de la radio RMC dit en effet savoir que le joueur de 29 ans a signé pour un salaire qu’il estime à 700 000 euros brut mensuels. Soit rien de moins qu’une rémunération record pour le SRFC.

Dans le top 10 des joueurs les mieux payés de la Ligue 1

Cela équivaut en effet à 8,4 millions d’euros annuels qui, cumulés sur les quatre saisons de son contrat paraphé jusqu’en 2029, valent à Seko Fofana l’équivalent de 33,6 millions d’euros, s’il va jusqu’au bout de celui-ci. Grâce à cela, Seko Fofana se hisse dans le top 10 des joueurs les mieux payés de la Ligue 1 cette saison 2024-2025, au même titre que Zaïre-Emery au Paris SG. Il est le seul joueur non parisien à entrer dans ce classement.