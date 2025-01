Didier Deschamps. Les 10 recrues les plus chères à son CV

Avant les Bleus, Didier Deschamps a exercé sa carrière d’entraîneur sur le banc de clubs du football professionnel.

Didier Deschamps doit l’officialiser ce mercredi à 13h, sur le plateau du journal télévisé de TF1. Mais d’autres se sont chargés pour lui de répandre l’information selon laquelle, le sélectionneur de l’équipe de France de football, va quitter ses fonctions au terme de son contrat en 2026, après la Coupe du monde aux Etats-Unis, sans briguer un nouveau mandat.

Bientôt la fin de carrière de Deschamps

Deschamps aura alors 58 ans, un âge précoce pour la retraite, mais pas pour celui qui a une très riche carrière, de trophées sportifs et d’argent gagnés. Avant les Bleus, le capitaine de la France championne du monde au siècle dernier a débuté sa fonction d’entraîneur au service de clubs. Il en a fréquenté trois avec toujours du succès, que sont l’AS Monaco, la Juventus alors reléguée en Serie B (2e division), pour une affaire de corruption d’arbitres, puis l’Olympique de Marseille, restant à ce jour le dernier coach champion de France avec l’OM, en 2010.

Lucho González sa recrue la plus chère et longtemps celle de l’OM

C’est avec le club phocéen que DD a enregistré ses recrues les plus chères en carrière de technicien. Et l’élégant milieu offensif argentin, Lucho González pour numéro un. A 19 millions d’euros, ce dernier fut d’ailleurs en son temps, et jusqu’à l’arrivée de Dimitri Payet en 2016, la recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille.

Les 10 recrues les plus chères au CV de Didier Deschamps

Lucho González (de FC Porto à l’OM en 2009) = 19 M€

André-Pierre Gignac (de Toulouse FC à l’OM en 2010) = 16 M€

Loïc Rémy (de l’OGC Nice à l’OM en 2010) = 15,5 M€

Stéphane Mbia (du Stade Rennais à l’OM en 2009) = 12 M€

Javier Chevantón (de l’US Lecce à l’AS Monaco en 2004) = 10 M€

Lucas Bernardi (de l’OM à l’AS Monaco en 2001) = 9 M€

Flavio Roma (de Piacenza FC à l’AS Monaco en 2001) = 8,5 M€

Christian Panucci (de l’Inter Milan à l’AS Monaco en 2001) = 6,71 M€

Souleymane Diawara (des Girondins de Bordeaux à l’OM en 2009) = 6,5 M€

Camel Meriem (des Girondins de Bordeaux à l’AS Monaco en 2005) = 6 M€