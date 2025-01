OL. Le Botafogo de Textor signe le plus gros contrat de sponsoring de son histoire

Un accord de sponsoring majeur pour le Botafogo de John Textor.

Le club brésilien de Botafogo, propriété du groupe Eagle Football de John Textor, le même que l’Olympique Lyonnais en Ligue 1, vient de franchir une étape majeure dans son développement commercial en signant un partenariat historique avec le bookmaker Vbet.

L’accord, d’une durée de trois ans est estimé à 55 millions de reals annuels (environ 9 M€). Il prévoit que la marque de paris sportifs apparaîtra sur les maillots des équipes masculine et féminine du club, représentant ainsi le plus important contrat de sponsoring en 130 ans d’existence du club carioca.

Vbet a repris l’ancien sponsor maillot du Botafogo

Cette nouvelle collaboration s’inscrit dans une stratégie d’expansion internationale pour les deux parties. Pour Thairo Arruda, PDG de Botafogo, ce partenariat arrive à point nommé pour le champion du Brésil et d’Amérique, qui entend poursuivre sa progression au plus haut niveau du football mondial.

Vbet n’en est pas à son coup d’essai dans le football. Le bookmaker est déjà partenaire de clubs prestigieux comme l’AS Monaco et l’OGC Nice en France, Arsenal en Angleterre, le Dynamo Kiev en Ukraine, ainsi que des sélections nationales d’Argentine, d’Ukraine et de Malte.

Ce changement de sponsor maillot s’explique par une réorganisation stratégique : Vbet a récemment acquis les opérations brésiliennes de Parimatch, l’ancien sponsor principal de Botafogo. Cette transition permettra à Vbet, dont les activités au Brésil sont gérées par SC Operating Brazil Ltda basée à São Paulo, de consolider sa présence sur le marché brésilien tout en assurant la migration des clients de Parimatch vers sa plateforme.