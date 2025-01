Porté par Neymar, Al-Hilal bat des records de revenus

A la faveur de revenus du sponsoring en augmentation grâce à la présence des stars comme Neymar, Al-Hilal a généré un chiffre d’affaires records en 2024.

Fort de son titre de champion national et soutenu par la présence de starts internationales, Al-Hilal, propriété du fonds souverain PIF, a généré des revenus du sponsoring record sur la saison 2024. Le club de Neymar et Joao Cancelo a enregistré un chiffre d’affaires de 281 millions d’euros pour la saison 2023-2024. A titre de comparaison, c’est plus que l’intégralité des clubs de la Ligue 1, à la seule exception du Paris SG.

Sous la direction de l’Espagnol Esteve Calzada, le club a particulièrement brillé dans le domaine commercial, qui représente 60% de ses revenus ordinaires (167 millions d’euros). Les contrats de sponsoring ont notamment rapporté 114 millions d’euros, un montant doublé par rapport à l’exercice précédent.

Un chiffre d’affaire record, mais un bénéfice minime

L’arrivée de stars internationales comme Neymar, João Cancelo, Aleksandar Mitrović, ou l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Ronan Lodi, a catalysé cette croissance spectaculaire, permettant au club d’attirer six nouveaux sponsors et de porter son portefeuille à 17 partenaires commerciaux.

Malgré ces revenus records, le bénéfice net affiché reste modeste (8 500 euros), un chiffre qui n’inclut toutefois pas les dépenses liées aux transferts. Cela se justifie évidemment par la masse salariale, gonflée par la présence des cadres de l’équipe, comme Neymar qui est le troisième footballeur le mieux payé dans le monde.