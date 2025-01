OM : Rashford à l'OM, la grosse cote chez les bookmakers

Les bookmakers ont de nouveaux prétendants associés à Rashford, dans la liste desquels pointent désormais l’OM.

Depuis qu’il a ouvert la porte à son départ de Manchester United – « Je pense que je suis prêt pour un nouveau défi », a déclaré l’ailier international anglais -, les spéculations vont bon train à propos de Marcus Rashford et son futur en club. Si le Paris SG en Ligue 1 a dès le début fait partie des favoris désignés par les bookmakers, les cotes ont depuis évolué.

L’OM est désormais dans la liste des bookmakers…

Et désormais, elles inclus l’Olympique de Marseille à la liste chez certains opérateurs britanniques qui autorisent ce genre de marché. Que les supporters phocéens tempèrent leurs ardeurs, la cote de voir Marcus Rashford à l’OM cet hiver est élevée ; à plus de trente contre un, signe que l’option demeure quand même incertaine.

… Mais le PSG tient la corde pour recruter Rashford

C’est néanmoins nouveau et l’égal de la cote donnée au Real Madrid. C’est aussi considéré plus sûr qu’un départ du joueur de 27 ans chez les Reds de Liverpool, les Hammers de West Ham, ou encore les Toffees d’Everton, tous à plus de 40 voire cinquante contre un. L’option la plus probable du moment est encore qu’il termine sa saison avec Manchester United (cote de 4). Et s’il doit vraiment partir, le Paris Saint-Germain est en premier cité, à la cote de 5,5, devant Arsenal et l’Arabie Saoudite, au double de 11 contre un.