Stade Rennais: Quel est le salaire de Carlos Andrés Goméz avec Real Salt Lake ?

Le Stade Rennais prospecte sur le marché nord-américain, le club breton montrerait de l’intérêt pour le profil de l’ailier colombien, Carlos Andrés Goméz, qui évolue sous les couleurs de la franchise Real Salt Lake, à Salt Lake City en championnat MLS.

L’opération, selon diverses sources et notamment relayées par le spécialiste italien du mercato Fabrizio Romano, avoisinerait les 10,5 millions d’euros d’indemnité pour les trois ans et demi qu’il reste au contrat du joueur, plus 3 millions de bonus et 15% à la revente.

Niveau salaire, celui que perçoit présentement Carlos Andrés Goméz aux Etats-Unis est connu, puisque la Major League Soccer est transparente à ce sujet. Le joueur de 21 ans est payé 250 000 dollars (229 000 euros) la saison en part fixe et 282 000 dollars (258 000 euros) au cumul. Il sera naturellement augmenté s’il traverse l’Atlantique pour s’engager avec le Stade Rennais.

