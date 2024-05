Stade Rennais: Jacques Delanoë se retire, le conseil d’administration change de président

Le Stade Rennais fait sa mue en annonçant du changement au sein de son conseil d’aministration

Après douze années au Stade Rennais, dont sept en tant que Président du conseil d’administration, Jacques Delanoë passe le relais. Le club annonce l’officialisation à sa place d’Alban Gréget, jusqu’alors directeur général adjoint d’Artémis. Après une saison compliquée sportivement et du changement à venir à la direction sportive, le club breton a entamé une longue réflexion et des changements en interne, visant à donner un nouvel élan. Sous la direction de Jacques Delanoë, le Stade Rennais a franchi des étapes sur le plan sportif et institutionnel.

Alban Gréget succède à Jacques Delanoë à la présidence du conseil d’administration

L’apogée de son mandat a été la victoire en Coupe de France en 2019, une première depuis 1971, marquant une nouvelle ère pour le club breton. Cette période a également vu le club participer à six campagnes européennes consécutives, avec une première historique en Ligue des champions en 2020. Des initiatives comme la création de la Galerie des Légendes, qui accueille plus de 10 000 visiteurs par an, et l’installation de la statue de Jean Prouff pour les 120 ans du club, témoignent de son attachement à l’histoire et à la culture du Stade Rennais, sont aussi à mettre à son crédit.

« Je remercie sincèrement la famille Pinault pour sa confiance, ce fut pour moi un honneur d’être à leurs côtés pendant toutes ces années », explique l’intéressé par communiqué. « Je n’oublierai pas l’ensemble des salariés et tous les amoureux du Stade Rennais qui chaque jour nous apportent leur soutien et leur énergie. À un moment où le nouveau centre de la Piverdière sort de terre et où d’autres grands projets sont à l’étude, le club dispose de tous les atouts pour embrasser avec confiance son avenir. »

« Jacques a été un précieux relai pour moi et un important appui pour les dirigeants du club ces dernières années », ajoute l’actionnaire François-Henri Pinault en remerciements. « Je l’en remercie très chaleureusement. Ce passage de témoin au sein du Conseil d’Administration s’opère dans un cycle de progression du Stade Rennais et d’investissements importants pour favoriser son développement sur le long terme et, à travers le club, le rayonnement de notre ville et de notre région. »

D’autres changements opérés au sein du conseil d’administration du Stade Rennais

Alban Gréget, administrateur du Stade Rennais depuis 2018, succède donc à Jacques Delanoë. En tant que directeur général adjoint d’Artémis, la société patrimoniale de la famille Pinault, Gréget apporte une expertise précieuse pour poursuivre le développement du club. Son arrivée s’accompagne de l’entrée de trois nouveaux membres au Conseil d’Administration : Olivier Cloarec, actuel Directeur Général du Stade Rennais, et Louis Roger-Boutbien et Pierre Tronson, petits-fils de François Pinault, ce dernier en tant que censeur.