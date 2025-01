Stade Rennais. Brice Samba va-t-il aussi chiper le maillot de Steve Mandanda ?

Brice Samba va jouer avec le 1 sur son maillot. Au moins pour commencer…

Devenu ce mercredi un nouveau joueur du Stade Rennais, dans le cadre d’un transfert opéré depuis le RC Lens, moyennant une indemnité de transfert de 15 millions d’euros, Brice Samba a un nouveau numéro sur son maillot. Enfin, « nouveau », il est somme toute classique pour un gardien de but, puisque le portier international français a hérité du 1.

Bice Samba va porter le 1 avec le Stade Rennais…

Ce n’est pas la première fois dans sa carrière, que Brice Samba le porte, il l’a déjà eu sur ses épaules avec l’Olympique de Marseille ou plus récemment au RC Lens, de façon plutôt courte. Cela dit, il n’est pas interdit de croire que le nouveau joueur du Stade Rennais finira par en changer. Car plutôt que du 1, c’est avec le 30 qu’il a le plus souvent officié dans sa carrière et c’est d’ailleurs, le numéro qui l’accompagnait sur sa dernière saison lensoise.

… Mais il pourrait récupérer le 30 de Steve Mandanda

Mais ce 30 est à Rennes, celui attribué à Steve Mandanda, jusqu’alors capitaine de la formation bretonne, avant l’arrivé d’un nouveau concurrent. Est-ce à dire qu’en plus de lui prendre sa place dans les buts rennais, Samba va aussi lui chiper son maillot ? « Wait and see », comme le disent nos voisins outre-manche.