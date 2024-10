Stade de Reims. 5 attaquants libres en juin pour remplacer Mohamed Daramy

Les supporters du Stade de Reims devront patienter avant de retrouver Mohamed Daramy sur un terrain.

Décidément, le Stade de Reims joue de malchance avec son attaquant, Mohamed Daramy. Alors qu’il revenait d’une grave blessure au genou, occasionnée au mois de mars, le joueur de 22 ans a rechuté et une fois de plus, alors qu’il était en sélection avec les espoirs du Danemark. La gravité est telle que sa saison pourrait déjà être achevée, avant même qu’elle n’ait pour lui véritablement débuté.

Mohamed Daramy rechute avant même de revenir pour le Stade de Reims

Si le Stade de Reims a réussi à composer jusqu’ici sans lui, cette rechute pourrait pousser le club à devoir investir cet hiver, pour remplacer joueur. Quel profil en ce cas recruter ? Un vrai numéro 1 offensif, ou un joueur en « pige », le temps que Mohamed Daramy, 22 ans, ne se remette sur pied ? Dans la seconde hypothèse, la solution sera peut-être de lorgner le marché des joueurs en fin de contrat, car ils seront potentiellement plus abordables, auprès des clubs qui les emploient et qui n’auront plus que cette fenêtre sur le marché, pour les céder contre une indemnité.

Des ailiers ou avant-centres, Mohamed Daramy jouant les deux rôles suivant le système de jeu, certains dans la situation contractuelle cochent des cases pour le Stade Rennais. Les profils retenus sont tous en affinités avec le football français et son championnat élite. Un qui a justifie d’un solide pédigrée est le Montpelliérain Arnaud Nordin, mais il est peu probable que le MHSC dans la situation sportive du club, accepte de le lâcher. Quitte à devoir s’en séparer libre au bout de la saison. A Montpellier toujours, la situation est identique avec Wahbi Khazri en pendant de Nordin, mais l’international tunisien, plus vieux (33 ans), a au moins da valorisation marchande. Le club de la Paillade a donc moins à y perdre.

Willem Geubbels enfin mûr pour la Ligue 1 ?

A l’aile encore, Georges-Kevin N’Koudou se refait une santé et un bain de jouvence depuis qu’il est parti en Arabie Saoudite, après plusieurs saisons passées au Besiktas, en Turquie.

Dans un registre plus axial, le vétéran mais chevronné Karl Toko-Ekambi performe toujours à 32 ans. Pas plus tard que ce mercredi, il a inscrit un doublé pour Al-Ettifaq FC, en Coupe du Golfe. Enfin, et « last but not least », il y a le toujours jeune Willem Geubbels, dont la carrière décolle peut-être enfin. A 23 ans. Cet été, plusieurs clubs de la Ligue 1 l’ont suivi de près, il est finalement resté en Suisse au FC Saint-Gall, mais l’ancien Lyonnais et Monégasque est peut-être mûr désormais, pour les joutes du championnat de France.