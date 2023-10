Shanghai 2023: Les primes (prize money) du Rolex Shanghai Masters

Ugo Humbert, un Français qui brille au Rolex Shanghai Masters 2023.

Aux Masters Shanghai 2023 débutent ce jeudi matin à l’heure française, les quarts de finale du tournoi. Ils seront à suivre, peut-être moins ce jeudi que demain vendredi pour les Bleus du tennis, car y est encore engagé Ugo Humbert, particulièrement solide et à son aise sur les courts du Master 1000 chinois. Il affrontera à ce niveau le russe Rublev en visant la demi-finale, les points ATP et la prime qui accompagne la performance.

Une prime a minima de 173 515 € pour le quart d’Ugo Humbert

Déjà, son accession aux quarts de finale (non sans avoir écarté le Grec Stéfanos Tsitsipas au 3e tour), vaut au Français de 25 ans, 34e à l’ATP et tête de série n°22 du tournoi de gagner 173 515 euros, traduits au cours monétaire du moment de 1 euro égale 1,06305 dollars, la monnaie choisie en référence pour la distribution du prize money. Le Rolex Shanghai Masters est l’un des tournois les plus rémunérateurs de la catégorie avec plus d’un million d’euros promis au vainqueur individuel. C’est notamment plus que les Masters 1000 de la tournée nord-américaine, à Cincinnati et Toronto.

L’un des plus gros prize money de la catégorie au Rolex Shanghai Masters 2023

C’est qu’il y a aussi un tour de plus à franchir pour se hisser jusqu’au rendez-vous final. Au total, l’enveloppe du prize money s’élève à 8,8 millions de dollars (8,2 M€) et dépasse les 10 M$ à l’addition de tous les frais pour l’organisateur. C’est l’avant-dernier Masters 1000 de la saison, avant le rendez-vous parisien de Bercy programmé à la fin de ce mois d’octobre.

Les primes des Masters Shanghai 2023

1er Tour : 17 554 €

2ème Tour : 29 051 €

3ème Tour : 52 459 €

Huitième de finale : 91 199 €

Quart de finale : 173 515 €

Demi-finale : 331 745 €

Finale : 623 122 €

Vainqueur : 1 187 446 €