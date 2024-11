Les primes de la Coupe Davis 2024

La Coupe Davis 2024 est aussi la dernière occasion de voir Rafael Nadal sur les courts.

La finale de la Coupe Davis 2024, qui se déroule à compter de ce mardi 19 au 24 novembre au Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena de Malaga, s’annonce particulièrement lucrative pour les nations participantes. La Fédération Internationale de Tennis (ITF) vient de dévoiler une dotation globale qui récompensera généreusement les huit équipes qualifiées pour cette phase finale.

L’équipe victorieuse empochera un chèque de 2 678 571 dollars, tandis que les finalistes repartiront avec 1 607 153 dollar. Les demi-finalistes ne seront pas en reste avec une prime de 1 07 429 dollars chacun, et les quart-de-finalistes toucheront 535 714 euros. Ces montants seront ensuite répartis entre les joueurs et le staff technique de chaque sélection. Ils complètent ceux de la précédente phase de groupes de cette Coupe Davis 2024 : 460 714 dollars aux vainqueurs, 412 500 dollars pour les deuxièmes, 375 000 dollars la troisième place et 358 929 dollars pour la quatrième.

Des primes conséquentes et un plateau de folie à la Coupe Davis 2024

Cette édition finale s’annonce particulièrement relevée avec la présence des plus grandes nations du tennis mondial. L’Espagne, pays hôte, pourra compter sur un duo de choc avec Rafael Nadal, qui disputera son dernier tournoi avant sa retraite, et Carlos Alcaraz. Les tenants du titre canadiens tenteront de conserver leur couronne avec Felix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov, tandis que l’Italie alignera ses stars Jannik Sinner et Lorenzo Musetti.

Les États-Unis présenteront une équipe redoutable avec Taylor Fritz, Tommy Paul et Ben Shelton. L’Allemagne, les Pays-Bas, l’Australie et l’Argentine complètent le plateau de cette phase finale qui promet une semaine de tennis intense dans l’antre malagueña.

