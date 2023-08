Cincinnati 2023: Les primes (prize money) du Western & Southern Open 2023

Finaliste il y a un an, Stéfanos Tsitsipas reviendra défendre ses chances au tournoi de Cincinnati 2023.

Après le Canada et Toronto, cap plus au sud au coeur des Etats-Unis, dans l’Ohio, pour le dernier Masters 1000 précédent le dernier majeur de l’année, que l’US Open. De Toronto à Cincinnati 2023 le prize money total reste le même pour tous les joueurs engagés. A savoir qu’il y a aura exactement les mêmes primes en jeu sur ce Western & Southern Open 2023 qu’une semaine plus tôt au National Bank Open 2023.

Un prize money identique à Toronto au tournoi de Cincinnati 2023

Soit d’un peu plus de 24 000 euros pour les battus du premier tour, au cours monétaire du moment entre euro et dollar, et jusqu’à près de 930 000 euros, à celui qui s’imposera ce dimanche 20 août et succèdera au Croate Borna Coric, vainqueur un an plus tôt du Grec Stéfanos Tsitsipas au rendez-vous final. Au total, l’organisation du tournoi Cincinnati 2023 distribuera 6,6 millions de dollars (environ 6 M€), pour intégralité des primes financières, entre l’épreuve du simple et celle des doubles.

Le n°1 mondial annoncé au Western & Southern Open 2023

Le plateau des engagés devrait être sensiblement le même qu’à l’occasion de l’épreuve canadienne, avec la présence de l’actuel numéro un mondial Carlos Alcaraz. Mais en l’absence de son dauphin Novak Djokovic, qui ne se concentre plus désormais que sur les tournois du Grand Chelem. Le Russe, Daniil Medvedev, le Norvégien Casper Ruud, le Danois Holger Rune ou le finaliste 2022, Stéfanos Tsitsipas sont tous annoncés parmi les principales têtes de série à suivre.

Les primes du Western & Southern Open Cincinnati 2023

Simple :

1er tour : 26 380 $ (24 025 €)

2ème tour : 47 620 $ (43 364 €)

Huitième de finale : 88 805 $ (80 867 €)

Quart de finale : 166 020 $ (151 179 €)

Demi-finale : 304 375 $ (277 166 €)

Finale : 556 630 $ (506 872 €)

Vainqueur : 1 019 335 $ (928 267 €)

Double :

1er tour : 13 510 $ (12 305 €)

2ème tour : 15 450 $ (14 072 €)

Huitième de finale : 28 310 $ (25 782 €)

Quart de finale : 51 470 $ (46 874 €)

Demi-finale : 93 310 $ (84 977 €)

Finale : 169 880 $ (154 713 €)

Vainqueur : 312 740 $ (284 819 €)