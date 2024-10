L’ASSE cherche son nouveau stadium manager

A l’ASSE, le stadium manager doit notamment opéré au coeur du stade Geoffroy-Guichard.

Pour accompagner le retour du club dans l’élite du football français et soutenir le projet de la nouvelle gouvernance, l’ASSE s’emploie à trouver son nouveau stadium manager. Ce poste clé sera central dans la gestion des infrastructures, tant au centre d’entraînement qu’au stade Geoffroy-Guichard.

Un rôle central que celui de Stadium manager à l’ASSE

Le stadium manager jouera un rôle crucial dans l’organisation et l’optimisation des sites d’entraînement du club. Propriétaire de son centre sportif à l’Étrat, l’ASSE y regroupe son siège, les installations professionnelles et son centre de formation. Cependant, le club reste locataire du stade Geoffroy-Guichard, en lien avec la Métropole de Saint-Étienne, ce qui rend la gestion des jours de match particulièrement importante pour le futur manager.

Parmi les missions confiées à ce nouveau collaborateur : la gestion du Chaudron et du centre d’entraînement, le suivi des budgets et des contrats de prestations, ainsi que la mise en œuvre des projets d’infrastructures. En lien étroit avec la Ligue de Football Professionnel (LFP), le stadium manager devra s’assurer que les normes en vigueur sont respectées, tant sur le plan technique qu’organisationnel.

Un poste qui nécessite une grosse expérience préalable

L’AS Saint-Étienne cherche un profil expérimenté, diplômé d’un Bac+3 à Bac+5 et disposant de 5 à 10 ans d’expérience dans la gestion d’équipements sportifs. Le candidat idéal devra faire preuve de polyvalence, d’une grande rigueur et d’une capacité à gérer des projets d’envergure, tout en assurant la qualité des prestations offertes aux supporters et partenaires du club.