Federer, bienvenue dans sa maison à 8 M€, au bord du lac de Zurich

Commodités XXL et vue plongeante sur le lac environnant sont les atouts de la maison suisse, de Roger Federer.

La retraite d’un champion. Au propre, depuis l’annonce hier jeudi par Roger Federer, de la fin de sa carrière de joueur de tennis professionnel. Autant qu’au figuré, ici, à l’évocation de l’une des maisons que la légende de la balle jaune habite, celle-ci se situant sur les bords du lac de Zurich. Très exactement, sur la commune de Wollerau, Federer et les siens ont investi une grande, mais surtout moderne bâtisse.

La retraite de Roger Federer dans sa maison suisse

Elle se dresse sur un terrain d’une surface de 18 000 mètres carrés, dont 500 mètres carrés de surface habitable, et s’élève sur trois étages. Elle abrite toutes sortes de commodités, dont bien évidemment une salle de sport, ainsi qu’une piscine, un spa, et bien évidemment, un terrain de tennis. Logique! Et devinez de quelle surface ? Le gazon, of course, qui a largement contribué à forger sa légende.

Une demeure à 7,5 millions d’euros presque un centième de ce qu’il a gagné en carrière

Autre avantage du lieu que la vue offerte sur le lac environnant. Depuis la terrasse baignée de lumière grâce aux grandes baies vitrées, l’horizon offre un imprenable panorama, telles que le montrent les images ci-dessus les images de la maison, partagées par Mundo Deportivo. Elle est estimé proche de 7,5 millions d’euros. C’est dans les cordes (!), du désormais ex-champion suisse, puisqu’il a gagné 700 millions de dollars au cours de sa riche et longue carrière, à l’addition des primes gagnées sur le circuit et des revenus générés hors courts, notamment de ses (nombreux) sponsors.