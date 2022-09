A combien s’élève la fortune de Roger Federer ?

Fin de carrière pour Roger Federer.

C’est moins l’arrêt de sa carrière, puisqu’il n’avait plus joué officiellement depuis plus d’un an, que l’annonce formulée aujourd’hui par Roger Federer, qui déclenche les émotions. L’homme aux 103 titres ATP et 20 tournois du Grand Chelem à son palmarès, range définitivement sa raquette et en termine avec une première vie riche de tous les titres. Et de beaucoup d’argent.

Roger Federer a gagné 90 M$ la saison dernière… sans jouer!

Car Federer, au-delà d’avoir élevée plus haute les limites de son sport, a réussi le tour de force de séduire le grand public. Et les annonceurs. Ainsi en 2021, il a selon Forbes, touché 90 millions de dollars (l’équivalent en euros, au cours monétaire du moment). Et cela, tenez-vous bien, sans même toucher à la raquette. C’est plus que n’importe quel autre joueur ou joueuse en activité, sur l’année écoulée. Tout est gagné du sponsoring et de la ribambelle de marques associées au champion.

To my tennis family and beyond, With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN — Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022

Des sponsors qui ont fait sa fortune et un divorce médiatisé avec Nike

Il y a surtout les plus anciennes, Wilson pour les raquettes, le constructeur Mercedes-Benz, les montres Rolex, le chocolat suisse, Lindt, les pâtes Barilla, les machines à café Jura… Et puis celles abandonnées en route, pour la concurrence. L’on pense évidemment à Nike qu’il a quitté en 2019, pour Uniqlo. Un des objets de sa rupture avec la Virgule, l’exploitation de la marque RF, rapporte toujours à l’intéressé.

Roger Federer a gagné 700 millions de dollars au cumul de sa carrière

Au total de sa carrière sur le circuit du tennis professionnel, Roger Federer a gagné 130 594 339 de dollars, de primes. Mais à l’ajout de toutes les autres recettes tirées du sponsoring, de l’événementiel ou de ses autres activités, d’après Forbes, Roger Federer repose sur une fortune de 700 millions de dollars de gains. Selon comment il assurera sa reconversion, suivant d’autres illustres sportifs tels que lui (Michael Jordan, LeBron James, Tiger Woods), il pourrait à son tour devenir un sportif milliardaire en revenus générés, ou estimé comme proche de l’être. Il ne serait pas le premier issu du monde du tennis, le Roumain Ion Tiriac, l’est déjà.