Le championnat de Ligue 2 est désormais bien lancé avec des chocs et des surprises à tous les étages.

Comme en Ligue 1, cinq journées se sont disputées en deuxième division du football professionnel français, cette saison 2024-2025. Et comme en Ligue 1, on commence à y voir un peu plus clair aux extrêmes du classement. Ça ne veut pourtant pas dire que les résultats actuels influent directement sur l’analyse des bookmakers nationaux.

Bastia, la surprise du chef et des bookmakers

Preuve étant qu’après les cinq premières levées du championnat, le SC Bastia caracole fièrement en tête, sauf qu’à la question : « quelle équipe remportera le championnat de Ligue 2 ? », la formation corse pointe loin à la huitième place, dans le ventre mou du classement. Les favoris du moment restent les mêmes qu’au lancement de la saison, à savoir le FC Lorient le FC Metz, deux des trois clubs relégués de l’élite.

Ça s’annonce compliqué pour l’ESTAC et Martigues

Derrière, les difficultés annoncés de l’ESTAC (repêché en dernière instance en Ligue 2) et du promu Martigues semblent se confirmer. En revanche, les bookmakers croient ferme au redressement du Rodez Aveyron Football, l’équipe surprise de la saison dernière qui a bien mal entamé son exercice avec quatre défaites sur les trois premiers matchs.

La place de barragiste du maintien se jouerait plutôt entre Dunkerque, Laval et le promu Red Star. Rappelons que les deux derniers sont relégués et le 16e disputera un barrage contre le troisième de National.

Classement final prédictif de la Ligue 2 selon les bookmakers*

1. FC Lorient = 4

2. FC Metz = 6

3. Guingamp = 9

4. Paris FC = 9.50

5. Clermont = 11

6. Rodez = 12

7. Grenoble = 13

8. Bastia = 21

9. Amiens = 23

10. Pau = 25

11. Caen = 25

12. Ajaccio = 25

13. FC Annecy = 35

14. Red Star FC 93 = 41

15. Laval = 41

16. Dunkerque = 61

17. Martigues = 201

18. Troyes = 251

* A la question : quelle équipe remportera le championnat de Ligue 2 ?