Sébastien Chabal s’associe au champion du monde de burger pour lancer un nouveau concept de street food

Sébastien Chabal et Joannes Richard, la rencontre de deux champions du sport et de la cuisine.

On le connait rugbyman, ambassadeurs de nombreuses marques, consultant TV ou entrepreneur dans le textile, Sébastien Chabal ajoute une nouvelle corde à son arc en se lançant dans l’univers du burger et de la street food. C’est l’intéressé qui l’évoque sur les réseaux sociaux, avec le Nîmois Joannes Richard, champion du monde 2023 de burger, ils lancent un nouveau concept – Les Burgers de JO – qu’ils souhaitent accessibles partout en France.

Quand un presque champion du monde de rugby s’associe à un champion du monde de burger

Leur idée ? Privatiser des restaurants dans tous coins du pays, pour proposer leurs créations au plus grand nombre des convives. « Imaginez que ponctuellement, n’importe quel restaurant puisse devenir une destination phare pour les amateurs de burgers. Avec le concept innovant de JO, cela devient possible. 2 mercredis par mois, partout en France, des restaurants sélectionnés se transforment en Compagnon de Jo, pour proposer à tous les gourmets et les gourmands de venir déguster les burgers de la carte de JO – Joannes Richard, champion du monde de burger », est-il détaillé sur la plateforme dévoilant le projet.

Des prestations itinérantes dans toute la France au grès des sollicitations

« Avec Joannes Richard, champion du monde de burgers, Tony Mathis, Eric-Marie Groetz, Romain Barraud, Jérémy Marquer, Mathieu Mazoyer et Jeremy Augereau nous lançons dés 2025 le plus grand réseau de restaurants de burgers en France », écrit Sébastien Chabal sur ses réseaux sociaux. Le décompte, ce mercredi 5 juin, est lancé à 209 jours avant le grand saut.