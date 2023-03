Primes au 6 Nations 2023 de rugby: combien gagnent les équipes ?

C’est la dernière levée au tournoi des 6 Nations 2023

Au dernier jour du 6 Nations 2023 de rugby, ce samedi, rien n’est encore figé ni devant pour la victoire finale que se disputent l’Irlande et la France, ni derrière pour l’Italie, dernière avant le coup d’envoi. Pour les Bleus, il y a néanmoins l’assurance de terminer au pire, dauphine du pays au trèfle. Et en ce cas, une prime minimale de plus de 4 millions d’euros.

Un prize money de 20 M€ pour les équipes du 6 Nations 2023

C’est selon les chiffres partagés en début de tournoi par le média gallois, WalesOnline, alors inquiet du futur de sa fédération, en proie à des soucis financiers. Les Gallois, justement adversaire de l’équipe de France ce samedi, ne feront pas mieux que leur cinquième place, payée 1,8 millions d’euros. Au total, l’organisateur Six Nations Rugby Limited verse un total proche des vingt millions d’euros aux 6 pays engagés dans cette édition 2023 et un tiers environ revient au vainqueur.

La France peut encore espérer doubler l’Irlande au finish

Pour qu’Antoine Dupont et ses camarades s’adjugent la plus grosse part, il faudra d’une part qu’il dominent le Pays-de-Galles et autant que possible avec le bonus offensif, tout en espérant un faux pas de l’Irlande qui reçoit l’Angleterre, en dernier match de la journée.

Les primes à gagner au tournoi des 6 Nations 2023 de rugby

Sixième = 1 M£ (1,2 M€)

Cinquième = 1,5 M£ (1,8 M€)

Quatrième = 2 M£ (2,4 M€)

Troisième = 2,5 M£ (3 M€)

Deuxième = 3,5 M£ (4,3 M€)

Vainqueur = 6 M£ (7,3 M€)