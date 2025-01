Louis Bielle-Biarrey signe avec 4Success

Louis Bielle-Biarrey structure sa carrière hors des terrains, en s’associant à une agence spécialiste de l’image.

Le jeune international français Louis Bielle-Biarrey (21 ans) a choisi de structurer son développement médiatique en s’associant avec l’agence de communication 4Success. Cette collaboration vise à accompagner l’ailier de l’Union Bordeaux-Bègles et du XV de France dans sa relation avec les médias et la gestion de ses droits d’image.

Un joueur bankable pour les marques

Élu meilleur espoir en 2023 et considéré comme l’un des joueurs les plus rapides du rugby mondial, Bielle-Biarrey franchit une nouvelle étape dans sa professionnalisation hors des terrains. Cette décision intervient dans un contexte où la gestion de l’image des sportifs de haut niveau devient de plus en plus stratégique.

L’agence aura pour mission d’accompagner le joueur dans sa communication et ses relations avec les marques. Cette signature illustre la volonté du jeune talent tricolore de structurer sa carrière, conscient des enjeux médiatiques qui entourent désormais le rugby professionnel.