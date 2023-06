HBC Nantes: Le premier signé Nike, le H dévoile son nouveau maillot 2023-2024

A dominante de violet, le nouveau maillot domicile du HBC Nantes pour la saison 2023-2024.

Le HBC Nantes a dévoilé son nouveau maillot domicile qui sera porté par l’équipe lors de la saison 2023-2024. C’est le premier signé de l’équipementier Nike, nouveau partenaire technique du club pour les autre prochaines saisons, dans le cadre d’une collaboration inédite dans le monde du handball, tel que nous vous le détaillons à Sportune.

Le premier maillot Nike 100% handball pour le HBC Nantes

L’équipementier n’est pas la seule nouveauté sur ce maillot, qui voit le Crédit Agricole Atlantique Vendée s’afficher en sponsor majeur à l’avant. Pour l’esthétique, la tunique du H présente une combinaison de couleurs du clubs, incluant du violet, du jaune et du noir, pour reflet du style de jeu rapide et de transition pratiqué par l’équipe. Le design s’inspire du mouvement Memphis des années 80 et incorpore également des références culturelles des années 90, mêlant ainsi une touche de nostalgie à une esthétique moderne.

Le modèle domicile et principal pour la saison 2023-2024 du H

« Nous sommes ravis de collaborer avec Nike, l’un des plus grands équipementiers sportifs au monde, ainsi qu’avec le distributeur français Ô Sports, détaille le président Gaël Pelletier, par communiqué. Ce maillot représente notre club de manière audacieuse et marquera les esprits. Nous espérons que cette tenue renforcera le sentiment d’appartenance de nos joueurs et de nos supporters, tant dans notre salle que dans la vie quotidienne des Nantais. » Les joueurs nantais porteront leur nouvel ensemble dès les prochains matchs préparatoires à la saison 2023-2024 à venir.