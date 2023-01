France ou Danemark, qui sera champion du monde selon les bookmakers ?

Deux nations encore en lice et une seule sera sacrée entre la France et le Danemark.

Présents au rendez-vous final les Danois. Comme chaque fois depuis 2019 et c’est en champion du monde de la discipline, qu’ils se dressent ce samedi face aux Bleus. En quête d’un septième sacre inédit et d’une nouvelle victoire qui la fuit depuis 2017, la France a franchi tous les obstacles sans (trop) d’encombres, jusqu’à dominer la Suède hôte du tournoi devant tout un public acquis pour elle.

Le Danemark favori pour gagner le Mondial face à la France

Est-ce assez pour placer les hommes de Guillaume Gilles en favoris de cette finale de coupe du monde de handball ? Et bien non, même chez les bookmakers nationaux, le collectif scandinave est le mieux placé à sa propre succession. La victoire du Danemark paie en moyenne 1,55 fois la mise initiale, contre le double environ le succès français. Cela étant notamment le fait de la présence du capitaine Mikel Hansen, que les opérateurs du jeu tiennent en plus haute estime que tout le reste du plateau, pour ce qui est de marquer deux, trois, quatre, cinq sinon plus de buts.

Trois dangers nommés Hansen, Gidsel et Pytlick

Hansen toujours premier, Mathias Gidsel et Simon Pytlick, alors que pour les Bleus, la meilleure cartouche porte le nom de Dika Mem, chez les bookmakers. Selon les cotes au jour du match, ce France – Danemark se jouera à plus de 56,5 buts (cote à 1,52), mais moins de 60,5 (1,42).