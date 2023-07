Que vient chercher Orangina sur le Tour de France ?

Andrea Gaussot et Thomas Ducourneau sont derrière l’association d’Orangina avec le Tour de France.

Orangina revient secouer le monde sportif. Après le rugby, abandonné après la période Covid, la marque française de boissons gazeuses à l’orange s’est associée au Tour de France, depuis cette édition 2023 et pour les trois prochaines éditions. Un partenariat noué avec les deux courses des hommes puis des femmes, véritablement entamé ce mardi 4 juillet à l’arrivée en France ; la marque ne se déclinant pas sur le territoire espagnol.

Orangina et le Tour de France, « un partenariat qui fait sens

Le Tour, Orangina y pense depuis plusieurs années, mais c’est l’hiver dernier que tout s’est accéléré. « Le rapprochement fait sens, nous sommes deux marques françaises qui vont ensemble, unies par une même couleur jaune et de mêmes valeurs de positivité », expliquent à Sportune, Andrea Gaussot, brand manager et Thomas Ducourneau, marketing manager du groupe. Le contrat prévoit un dispositif au coeur de la caravane, cette année en position de dernier de cortège. Une place plutôt idéale pour se démarquer des autres marques.

Des canettes pour symboliser trois temps forts du Tour masculin et féminin

Derrière un quad de l’iconique bouteille boule en tête, quatre chars distribuent 250 000 canettes et 25 000 bandanas aux spectateurs en bord de route. De juin à août, toutes les canettes produites et vendues dans le commerce affichent une référence à la course, avec trois visuels distincts : l’un de l’arrivée sur les Champs-Elysées, un autre pour l’étape de Morzine et la dernière pour celle du Tourmalet, où passent les féminines. S’y ajoute en plus une campagne de pub TV débutée depuis le 26 juin.

Un premier teasing pour monter en puissance sur la course

Derrière ce déploiement de force, Orangina cherche à toucher « de nouveaux consommateurs. » « C’est une nouvelle manière de prendre la parole », après être « un peu sorti des événements sportifs », ces dernières années. Si le budget communiqué nous est présenté comme « significatif », la marque ne « s’interdit rien », sur l’idée notamment d’aller plus loin dans la course, au service d’une équipe, ou d’un sponsoring plus premium avec l’organisateur ASO.Mais avant, il y a cette Grande Boucle à gérer et animer, avec quelques idées « oranginales » en tête. Pour l’une, le leasing a déjà commencé dès hier mardi, pour une révélation normalement prévue ce 13 juillet. Une autre façon de secouer la course