Partenaire de 20 ans, Lapierre quitte la Groupama-FDJ

La fin d’une longue collaboration entre la Groupama-FDJ et son fournisseur vélos, Lapierre.

Après une collaboration de deux décennies, Lapierre a annoncé que son partenariat avec l’équipe cycliste Groupama-FDJ prendra fin le 31 décembre 2023 et ne sera pas renouvelé pour la saison suivante. Ce partenariat était le plus long contrat de sponsoring entre une équipe cycliste World Tour et son premier partenaire technique vélo.

Lapierre et Groupama-FDJ c’est fini

« C’est un long chapitre qui se termine aujourd’hui avec l’Equipe cycliste professionnelle Groupama-FDJ », témoigne, le directeur de marque Lapierre, Dorian Tabeau. « La marque Lapierre a grandi et a su évoluer aux côtés des coureurs et du staff technique durant toutes ces années passées à leurs côtés. Au-delà des nombreuses victoires, nous retiendrons de ce partenariat que nous avons ensemble réussi à construire quelque chose d’unique dans l’univers World Tour. Cette collaboration nous aura permis le développement de vélos exceptionnels, répondant aux exigences du cyclisme World Tour et permettant à nos consommateurs de pouvoir avoir des vélos performants et aboutis. »

« C’est la fin d’un partenariat historique de plus de vingt ans et nous nous rappellerons toujours de nos grandes performances sur les vélos Lapierre », renchérit Marc Madiot, le manager de l’équipe Groupama-FDJ. « Pendant ces deux décennies nous avons codéveloppé les vélos parmi les plus performants au monde et c’était une formidable aventure, pleine de succès. Nous respectons le choix de Lapierre de mettre fin au partenariat. Comme chaque entreprise, Lapierre doit faire des choix stratégiques. La fin de cette collaboration en est l’illustration et nous sommes respectueux de cette décision. Lapierre est et restera une grande marque de vélos ! »

La marque continuera de fournir les féminines de l’équipe FDJ-SUEZ

Les raisons exactes de la séparation ne sont pas connues, mais Lapierre va rester impliqué dans le cyclisme professionnel en continuant de sponsoriser et de soutenir les coureuses de la FDJ-SUEZ, une équipe féminine évoluant au niveau World Tour. La marque a pour ambition d’accompagner l’équipe féminine FDJ-SUEZ vers la victoire d’un grand Tour, en 2024.