Le business extra sportif du combattant MMA Conor McGregor

On connait le Conor McGregor, champion de MMA, mais l’Irlandais est aussi un homme d’affaire avisé, autant qu’un aimant à sponsors.

Voilà près d’un an et demi que Conor McGregor a quitté l’octogone, mais l’ombre de l’Irlandais plane toujours, sur son sport le MMA, et le monde du sport business, par son approche singulière – d’aucuns diraient, « aussi culottée que lui quand il toise ses adversaires » -, mais avec une forme de réussite sportive et financière. La fortune du Notorious s’estime en centaines de millions d’euros et ce n’est pas seulement par ses combats, qu’il a généré autant d’argent.

Des revenus qui dépassent largement les seuls gains sportifs

En prize money gagnés en UFC, la carrière de McGregor vaut plus ou 25 millions d’euros. Son combat exhibition face à Mayweather, sur un ring de boxe, une trentaine de millions de plus. Le reste il le doit à ses sponsors et à son sens aigu des affaires. Des partenaires commerciaux, l’Irlandais en compte plusieurs dont le dernier a été récemment signé, avec le courtier en ligne XTB. Selon une information du média Actuz, le deal lui rapporte près de 3 millions d’euros annuels et ce, sur au moins deux ans. XTB (contraction de X-Trade Brokers) a aussi engagé à ses côtés, l’ancien footballeur, gardien du Real Madrid et de la Roja espagnole, Iker Casillas. Les deux hommes sont désormais des ambassadeurs monde, de la marque installée en Angleterre.

XTB le dernier sponsor recruté par The Notorious

« Je crois que les mêmes caractéristiques sont nécessaires dans le sport et l’investissement : engagement, mentalité et fixation d’objectifs personnels », a dit Conor McGregor à l’évocation de ce partenariat. Engagement, mentalité centrée sur le succès, sont en effets les qualités visés par les autres annonceurs qui lui sont (ou ont été) associés : son équipementier Reebok, EA Sports, Tiger.Trade, Burger King, Beats par Dre ou Dystopia: Contest of Heroes, un jeu vidéo de stratégie dont il est l’image principale.

De la réussite entrepreneuriale avec sa marque de whisky

Autrement que part sa seule notoriété (elle même tirée de ses succès sportifs), Conor McGregor a capitalisé sur ses activités professionnelles et commerciales. Il a des intérêts dans des domaines qui lui sont naturellement proches : la mode vestimentaire, avec la marque August McGregor, le fitness, via son application McGregor FAST et depuis un peu moins de deux ans, l’univers des soins et crèmes musculaires par les plantes, avec la société TIDL Sports qu’il a créé. Mais c’est avec le whisky et le groupe Proper No. Twelve qu’il a créé, que Notorious a remporté son plus beau succès, en revendant en 2021, ses parts majoritaires de la société, pour un montant de 600 millions de dollars.

A cette occasion, McGregor a prouvé qu’il était un entrepreneur chevronné et pas qu’une tête brulée. Il est aussi un habile communicant, suivi par plus de 60 millions d’abonnés, au cumul des trois principaux réseaux sociaux du web, Facebook, Instagram et Twitter.