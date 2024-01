Wembanyama le 4e, les 15 maillots les plus vendus de la NBA 2023-2024

Victor Wembanyama a déjà tout d’une star de la NBA. Et ses maillots, en tant que tel, se vendent en grand nombre.

A peine arrivé et déjà starifié. C’était attendu pour Victor Wembanyama propulsé au rang « d’extraterrestre » par le gotha de la Ligue avant même son intronisation. En premier de la draft. Excusez du peu. Le Français est une nouvelle attraction pour la NBA 2023-2024 et en tant que tel, les ventes de produits dérivés à son nom se vendent comme des petits pains.

Wembanyama se classe 4e derrière LeBron James sur les maillots vendus à son nom

S’il n’est pas encore au niveau des monstres du basket international, LeBron James qui le devance, ou Stephen Curry leader sur cet aspect des choses, Wemby fait déjà vendre beaucoup de maillots à son nom et aux couleurs noires et blanches de sa franchise, les Spurs de San Antonio. Sur la plateforme de référence NBAStore, c’est le quatrième de la Ligue et le premier de son équipe.

The NBA’s top-selling jerseys list… based on https://t.co/I0ypSvyq5i sales from the first half of the 2023-24 season! pic.twitter.com/nLcKSqpxjk — NBA (@NBA) January 30, 2024

Les Spurs dans le top 10 de la NBA 2023-2024 que dominent les Lakers de Los Angeles

Il est le seul des Spurs dans le top 15 individuel qui, grâce à lui, se hisse à la neuvième places des franchises qui écoulent le plus de tuniques. Stphen Curry domine donc à titre individuel devant Jayson Tatum et LBJ, mais c’est le maillot des Lakers qui se vend le mieux en ligne depuis le début de cet exercice 2023-2024.