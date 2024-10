NBA. Nike c’est fini, Tyrese Haliburton change d’équipementier

Tyrese Haliburton fait désormais équipe avec Puma.

Chaussé par la marque Nike depuis ses débuts sur les parquets de la NBA, Tyrese Haliburton vient de signer un contrat d’équipementier avec la marque concurrente Puma, ainsi que l’ont officialisé les deux parties.

Puma met la main sur Tyrese Haliburton

« Je suis très heureux d’annoncer mon arrivée dans la famille Puma », jubile Haliburton. « J’ai hâte de prendre part au projet de la marque, notamment leur engagement envers la prochaine génération de joueurs de basketball. La vision de Puma et sa volonté de soutenir et accompagner les athlètes correspondent parfaitement à mes objectifs, et je suis impatient de représenter la marque sur le terrain et en dehors. »

Depuis ses débuts professionnels en 2020, Haliburton a accumulé les distinctions : membre de la NBA All-Rookie First Team en 2021, double All-Star en 2023 et 2024, meilleur passeur de la ligue en 2024, et récemment médaillé d’or olympique à Paris. Son style de jeu dynamique et sa vision du terrain exceptionnelle en font l’un des meneurs les plus prometteurs de sa génération.

Un meneur qui monte dans la NBA

Puma cherchant à gagner des parts de marché sur les parquets de basket a choisi de miser sur des jeunes en devenir. Le meneur des Pacers de l’Indiana a 24 ans, il est l’un des meilleurs propsects du moment pour les marques de son sport.