Michael Jordan est le basketteur le plus riche de l’histoire à 3,5 M$ de fortune

Michael Jordan a gonflé sa fortune en cédant ses parts des Hornets en NBA.

Le nom de Michael Jordan résonne depuis des décennies comme l’une des icônes du basketball, mais ce qui est impressionne aussi à son sujet est sa fortune colossale. Pour la première fois il entre au classement Bloomberg des fortunes de la planète, selon les estimations la légende de la NBA détient un patrimoine de 3,5 milliards de dollars (3,2 Mrds d’€), faisant de lui le joueur de basket le plus riche de tous les temps.

La vente récente des Hornets a accentué sa fortune

Une grande part de cette montée hausse récente de la fortune du MVP est attribuable à la vente de sa participation dans les Charlotte Hornets. Alors qu’en 2010, Jordan avait acquis une majorité de parts dans l’équipe de basketball, il a récemment accepté une offre astronomique de 3 milliards de dollars qui lui permettra de conserver une participation minoritaire. Bien que les détails exacts ne soient pas dévoilés, l’estimation de Bloomberg suggère que Jordan a gardé moins de 5 % pour lui.

Michael Jordan et Nike aux origines d’un partenariat fructueux

L’homme qui a mené les Chicago Bulls à six titres de la NBA est également reconnu pour son partenariat fructueux avec Nike. En 1984, il a signé un contrat de cinq ans d’une valeur de 2,5 millions de dollars avec la société, marquant ainsi le lancement emblématique des Air Jordans, qui sont aujourd’hui des symboles de la culture pop. L’année dernière, la marque Jordan a généré 5,1 milliards de dollars de revenus, ce qui correspond à près de 11 % du chiffre d’affaires total de Nike. Bien que les détails financiers précis de son accord avec Nike ne soient pas divulgués, il est estimé que Jordan bénéficie d’une redevance de 5 % sur les ventes de la marque.

Une carrière riche de titres et d’argent sur les parquets de la NBA

Outre ces sources de revenus majeures, les années où Jordan était encore en activité ont été marquées par des contrats commerciaux juteux. Tout au long de sa carrière avec les Bulls de Chicago et les Washington Wizards, il a cumulé un salaire de plus de 90 millions de dollars. En 1991, alors qu’il était à son apogée, le New York Times rapportait qu’il touchait entre 15 et 20 millions de dollars annuels grâce à ses divers contrats de sponsoring. Il avait également signé un contrat de 10 ans d’une valeur de 13,5 millions de dollars avec Gatorade.

Michael Jordan est le basketteur le plus riche de l’histoire devant LeBron James

Bien que Jordan puisse se vanter d’être le joueur de basket le plus riche de l’histoire, il devrait garder un œil sur les stars montantes qui pourraient un jour éclipser sa fortune. D’après Bloomberg, LeBron James est valorisé à environ 1,5 milliard de dollars, et Steph Curry a récemment conclu un contrat à long terme avec Under Armour qui pourrait le récompenser pendant de nombreuses années à venir. Cependant, peu importe les chiffres et les records, le débat sur le titre du GOAT (Greatest Of All Time – le meilleur de tous les temps) entre ces trois géants du basket continuera d’enflammer les conversations des fans passionnés.