Les masses salariales des équipes de la NBA saison 2023-2024

Les Nuggets de Nikola Jokic revendiquent la 8e masse salariale de la NBA, cette saison 2023-2024.

La NBA, incontestablement l’une des ligues sportives les plus riches au monde, débute pour une saison 2023-2024 des plus exaltantes. Les équipes rivalisent non seulement sur le parquet, mais également en coulisses, avec des dépenses substantielles pour s’assurer d’avoir la meilleure formation possible. Parmi les équipes investissants le plus, les Golden State Warriors mènent la charge avec une masse salariale dépassant les 210 millions de dollars (198,2 M€), selon les données de HoopsHype.

Les Warriors de Golden State en tête des masses salariales

Cette équipe, déjà très performante, montre qu’elle est prête à tout pour redevenir championne, après que les Nuggets de Denver l’aient détrônée. Les LA Clippers ne sont pas en reste, investissant près de 195 millions de dollars (184,3 M€). Les Milwaukee Bucks, vainqueurs en 2021, maintiennent leur statut de force financière en dépensant près de 193 millions de dollars pour défendre leur couronne.

Une masse salariale moyenne de la NBA 2023-2024 à 156,4 M€

A l’autre bout de la hiérarchie, le Magic d’Orlando (129,5 M€), les Hornets de Charlotte (127,4 M€) et les Pacers de l’Indiana (122,8 M€) ont les salaires les plus modestes de la Ligue. Cumulés, les 30 franchises de la NBA pèse presque 5 milliards de dollars en masses salariales, pour une moyenne de 165 909 013 dollars (156,4 M€), à la proche équivalence des Pelicans de La Nouvelle-Orléans.

1. Golden State = 210 230 989 $

2. LA Clippers = 195 438 037 $

3. Milwaukee = 192 893 381 $

4. Phoenix = 190 333 373 $

5. Miami = 189 014 161 $

6. Boston = 186 678 947 $

7. Philadelphie = 186 648 608 $

8. Denver = 185 281 681 $

9. Dallas = 174 483 235 $

10. Cleveland = 173 458 556 $

11. Minnesota = 172 634 426 $

12. LA Lakers = 172 279 607 $

13. Chicago = 170 673 860 $

14. New York = 169 995 189 $

15. Toronto = 169 219 693 $

16. New Orleans = 168 130 661 $

17. Brooklyn = 163 775 850 $

18. Portland = 160 432 003 $

19. Atlanta = 158 461 905 $

20. Memphis = 155 818 176 $

21. Houston = 154 680 883 $

22. Sacramento = 152 125 650 $

23. Oklahoma City = 151 387 462 $

24. Detroit = 145 370 083 $

25. Washington = 144 653 719 $

26. Utah = 142 062 771 $

27. San Antonio = 138 365 981 $

28. Orlando = 137 365 215 $

29. Charlotte = 135 169 593 $

30. Indiana = 130 206 705 $