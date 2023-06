LeBron James démolit sa maison à 37 M$… Pour en construire une autre !

Elle était pourtant magnifique, mais LeBron James voit plus exceptionnel encore pour sa future maison. Au point de démolir la précédente.

LeBron James a récemment démoli sa luxueuse résidence de 37 millions de dollars, à Los Angeles, pour entamer la construction de sa nouvelle maison de rêve. La légende de la NBA a obtenu les autorisations nécessaires pour entamer les travaux de construction sur son terrain situé à Beverly Hills, tel que le rapporte The Sun. Les photos partagées par la version US du média montrent la parcelle de terrain rasée, sur une colline surplombant le quartier exclusif de Los Angeles. Selon The Sun, des permis ont été accordés pour débuter les travaux de construction de la nouvelle maison de James.



Pour construire la « maison de ses rêves », LeBron James emploie les grands moyens

Le joueur des Lakers possède déjà deux autres manoirs d’une valeur de 20 millions de dollars chacun à Brentwood, dans la même région de Hollywood. LBJ avait acquis sa maison de Beverly Hills pour 2 millions de dollars de moins que le prix demandé de 39 millions de dollars en 2020. Construite dans les années 1930, cette propriété comprenait quatre chambres à coucher et s’étendait sur un terrain de 2,5 acres offrant une vue sur Beverly Hills et l’océan Pacifique.

Une ancienne demeure pourtant exceptionnelle avec court de tennis, piscine ou salle de cinéma

Elle disposait de huit salles de bains, de deux maisons d’hôtes indépendantes, de sept cheminées, d’un court de tennis, d’une salle de cinéma, d’une piscine et son abri privatif. Une allée bordée d’arbustes conduisait à une grande cour où se trouvait cette demeure de style méditerranéen. LeBron James, connu pour son goût du luxe et son sens de l’esthétique, semble vouloir construire une nouvelle résidence à la hauteur de ses attentes et de son statut. Un projet qui s’annonce grandiose.