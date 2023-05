James Harden fait un cadeau à 50 000€ à Joel Embiid

James Harden n’est pas resté de marbre devant le titre de MVP de son partenaire, Joel Embiid.

Coéquipiers sur les parquets, amis en dehors, James Harden et Joel Embiid ont plus que du respect l’un envers l’autre. Une preuve étant que le premier a reçu avec félicité le titre individuel du second, sacré pour la première fois de sa carrière, MVP de la saison 2023 de NBA. Un honneur que James Harden a tenu à célébrer en offrant un présent à son camarade des 76ers de Philadelphie.

#Sixers PG James Harden presented #MVP Joel Embiid with a Rolex with ‘23 MVP’ engraved on the back. pic.twitter.com/8I8QSfFTKN — Keith Pompey (@PompeyOnSixers) May 3, 2023

Une Rolex offerte par James Harden pour célébrer le titre de MVP 2023

Cadeau clinquant que la montre signée de l’horloger de luxe, Rolex. C’est un modèle Day-Date 40 rose gold, qui se vend à plus ou moins 50 000 euros sur le marché des collectionneurs. James Harden a tenu à ce qu’elle soit personnalisée à l’attention de son camarade Joel Embiid, avec la référence « MVP 2023 », gravé au dos de la lunette.

Presque une découverte pour Joel Embiid qui n’avait pas de montre

Fait amusant, dans les vidéos qui circulent immortalisant le moment de l’offrande entre les deux hommes, Embiid s’émeut du cadeau reçu de son camarade en se demandant à quel poignet il devrait la porter ? C’est que le pivot camerouno-franco-américain avoue dans la foulée que cette montre est sa toute première. Pas mal comme modèle pour envisager le début d’une collection…