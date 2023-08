Comment James Harden a vendu 10 000 bouteilles de vin… en 14 secondes !

La star de la NBA, James Harden, a réalisé un exploit surprenant en vendant 10 000 bouteilles de sa marque de vin personnelle « J-Harden » en seulement 14 secondes. Alors que quelques caisses de sa marque étaient généralement vendues en une journée normale, le mardi dernier, Harden a réussi à écouler 10 000 bouteilles en un temps record.

Comment a-t-il accompli cet exploit ? Harden était en direct sur les réseaux sociaux en Chine aux côtés de l’influenceur local Xiao Yang, qui a défié le joueur de 33 ans de voir à quelle vitesse les téléspectateurs achèteraient ses bouteilles de vin. À peine 14 secondes après avoir lancé le défi, Yang a annoncé que toutes les 10 000 bouteilles mises à disposition avaient été achetées, laissant Harden momentanément stupéfait avant d’éclater de rire. Selon le tabloïd d’État Global Times, 5 000 commandes ont été passées à 60 dollars US pour deux bouteilles, rapportant au joueur libre une somme impressionnante de 300 000 dollars (277 500 euros).

Stupéfait, Harden a ri et applaudi avec incrédulité alors que les chiffres apparaissaient à l’écran, remerciant abondamment le public, avant de se fendre d’une roue de circonstance. Introduit en août 2022 en collaboration avec Accolade Wines, le vin signature de Harden affiche sa silhouette barbue sur chaque bouteille. La collection comprend un Cabernet Sauvignon, un Red Blend et un Prosecco, vendus au prix de 20 $ chacun aux États-Unis.

James Harden is having the time of his life in China 😂🔥 sold 10,000 bottle of wine in 5 secs

