Antoine Dupont: Qui veut louer sa maison d’enfance ?

Antoine Dupont ouvre les portes de sa maison d’enfance.

Partager le temps de trois nuits, la retraite d’un champion olympique. Retraite au sens du foyer, celui dans lequel Antoine Dupont a grandi, pour devenir l’athlète qu’il est aujourd’hui : l’un, sinon le meilleur joueur de rugby au monde. Le demi de mêlée du Stade Toulousain et de l’équipe de France a mis sa maison d’enfance à la disposition de tous, sur la plateforme Airbnb.

La maison d’Antoine Dupont sur Airbnb

Il propose, pendant les vacances de la Toussaint sur trois nuits du 22, 23 et 24 octobre, à 6 personnes de séjourner à Castelnau-Magnoac, dans les Hautes-Pyrénées. Les convives profiteront de toute la maison où le joueur a passé son enfance et taquiné ses premiers ballons, au Magnoac FC. La résidence mixe le traditionnel au moderne. Elle a trois chambres, de grandes pièces, une cheminée, un espace de travail et l’extérieur est vaste et propose une piscine.

« Salut, je suis Antoine Dupont, champion olympique de rugby à 7. Bienvenue dans le plus bel endroit de France, à côté des Pyrénées dans une maison qui nous est chère, empreinte de souvenirs mais aussi de fierté pour mes racines. N’hésitez pas à taper quelques « drops » sur le terrain du club de mon enfance, le Magnoac FC, avant de vous régaler autour d’un festin traditionnel avec les produits de la ferme familiale : le magret en cocotte… », dit le capitaine des bleus en préambule de son annonce.

Souvenirs et cadeau pour les heureux élus

Les réservations débutent le 14 octobre à partir de 18h, Antoine Dupont promet aux heureux élus de repartir de la maison la tête pleine de souvenir et avec un « cadeau collector ».