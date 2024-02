Anthony Davis: La liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

Des sponsors sont fidèles à Anthony Davis. D’autres moins.

Anthony Davis, la star des Los Angeles Lakers, outre d’être un basketteur primé, notamment sélectionné comme remplaçant du All Star Game NBA cette nuit, est aussi une véritable machine à cash pour les sponsors. Son nom et son image sont associés à une multitude de marques, lui permettant de générer des revenus conséquents en dehors du terrain.

Nike en premier sponsor personnel d’Anthony Davis

Le joueur des Lakers de Los Angeles a su tisser des liens avec des marques prestigieuses issues de divers secteurs. On retrouve ainsi dans son portefeuille des géants comme Anheuser-Busch InBev (Michelob Ultra), Beats Electronics, ExxonMobil (Mobil 1), First Entertainment Credit Union et Ruffles. Et au sommet de la liste la marque Nike qui est son équipementier personnel et principal commanditaire. Il lui rapporte entre 5 et 8 millions de dollars annuel.

Toutes ces collaborations ne se limitent pas à de simples placements de produits. Davis s’implique activement dans les campagnes publicitaires, apparaissant dans des spots télévisés et des clips vidéo. Il est également un « partenaire créatif » pour certaines marques, comme Ruffles, contribuant au développement de nouveaux produits.

Certains de ses partenariats sont depuis terminés

Il aussi été anciennement l’image associée aux boissons énergisantes Red Bull, au groupe de distribution d’articles de sport, Foot Locker, il a été à l’origine d’une collection capsule de Saks Fifth Avenue et il a contribué à la promotion de H&R Block.

Des investissements d’entreprise notamment technologiques

En plus de ses participations avec des sponsors, Davis a également investi dans plusieurs entreprises. Parmi les plus notables, on peut citer Hyperice, une société spécialisée dans les technologies de performance. Ces investissements permettent à Davis de diversifier ses sources de revenus et de se préparer à l’avenir. Ils constituent également une preuve de son intelligence et de sa vision entrepreneuriale.

Des revenus extra-sportifs à près de 10 M$ annuels

Au total, en plus de son salaire en club avec les Lakers à 40,6 millions de dollars cette saison 2023-2024, Anthony Davis gagne une dizaine de millions de dollars hors des parquets de ses partenariats commerciaux.