Marathon de Boston 2023, que gagne-t-on ? Les primes de la course

Même s’il n’est pas qualificatif pour les JO, le Marathon de Boston 2023 est conséquent sur les primes à gagner : plus de 800 000 euros au total, pour quatre catégories payées.

Ce n’est pas ici qu’Eliud Kipchoge, le recordman du monde de la discipline, élèvera encore plus haut la performance. Car le parcours du Marathon de Boston 2023 est en dénivelé sur 142 mètres. La course n’en est pas moins l’une des six World Marathon Majors (avec Berlin, Chicago, Londres, New York et Tokyo, en plus), elle est à ce titre l’une des plus courtisées. Y compris des plus grands. Et l’une des plus rémunératrices également, avec un prize money total de 879 500 dollars (800 500 euros, environ).

Un peu plus de 800 000 € le prize money du Marathon de Boston 2023

Le comité d’organisation récompense quatre catégories, à parité entre les femmes et les hommes : la course dite « open » des maîtresses et maîtres du marathon, le marathon fauteuil, la division Master et le para-marathon. Pour les deux premières, chaque record battu valide un bonus supplémentaire de 50 000 dollars. Qui, dans le cas des plus rapides, s’ajoutent à la primes de 175 000 dollars, à gagner pour les deux vainqueurs masculins et féminins de ce Marathon de Boston 2023.

Kipchoge et six anciens lauréats au départ de la course

Kipchoge en tête, pas moins de six anciens vainqueurs de l’épreuve prendront ce lundi, le départ du Marathon de Boston 2023. Le départ sera donné sur la fin de la matinée à l’heure des Etats-Unis, soit 15h30 pour nous, en France. Cette course, quand bien même est-elle ultra-populaire et convoitée, n’est pas qualificative pour les Jeux Olympiques du fait, évoqué plus haut, de son dénivelé sur la longueur de la course.

Les primes à gagner au Marathon de Boston 2023

10. = 5 500 $ (5 000 €)

9. = 7 000 $ §6 370 €)

8. = 8 500 $ (7 770 €)

7. = 10 500 $ (9 500 €)

6. = 13 500 $ (12 300 €)

5. = 18 000 $ (16 400 €)

4. = 25 000 $ (22 700 €)

3. = 40 000 $ (36 400 €)

2. = 75 000 $ (68 200 €)

1. = 150 000 $ (136 500 €)