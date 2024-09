Le bus du Barça a fait peau neuve cette saison

A l’ouverture de la nouvelle saison, le bus officiel du FC Barcelone s’est refait une beauté.

Il a pris la route depuis Barcelone jusqu’au Rocher princier, en longeant les cotes de la Méditerranée. Sans les joueurs du collectif blaugrana qui eux, ont séjourné dans un hôtel de Monaco, mais c’est à son bord que ce jeudi soir ils se rendront de l’établissement où il séjourne jusqu’au stade Louis II, où les attendra les joueurs monégasques.

Nouvel habillage pour le bus du FC Barcelone

Lui, c’est le bus officiel du Barça, qui a changé son esthétique extérieure avec le coup d’envoi de la nouvelle saison 2024-2025. Evidemment que les couleurs demeurent toujours les mêmes, les « Blaugrana », contraction de bleu et de grenat, qui habillent le maillot principal des hommes que dirige le coach allemand Hansi Flick.

Impossible de le rater, « Barça » est imprimé en blanc et en géant des deux cotés de l’appareil. La marque du constructeur automobile partenaire Cupra aussi, sur le flanc arrière. Plus gros, et c’est plutôt surprenant, que les deux sponsors majeurs associés au FC Barcelone, que sont l’équipementier Nike qui produit et fournit les maillots et la plateforme Spotify, qui a l’espace à l’avant des tuniques et le naming du Camp Nou.