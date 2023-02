La France est-elle favorite pour le Six Nations 2023 (et est-ce important ?)

La France remet actuellement son titre en jeu, au tournoi des Six Nations 2023.

Nous sommes maintenant à la porte du championnat des Six Nations de 2023, avec peut-être le tournoi le plus compétitif de ces dernières années en perspective. Il s’agit bien sûr d’un championnat se déroulant l’année d’une Coupe du monde, ce qui le rend d’autant plus attendu. Les Bleus se préparent à une année particulièrement intéressante, puisque l’équipe de Fabien Galthié jouera le rôle de pays hôte cet automne. Pour les amateurs de ce sport, il s’agit d’une série de matchs fascinants entre les meilleures nations de rugby en Europe.

Ce ne sera pas un tournoi simple, quel que soit le vainqueur. Cette année, les équipes en lice comprennent une équipe française qui défend son titre et qui semble s’améliorer d’année en année. Il y a aussi le pays qui est actuellement en tête du classement mondial, l’Irlande, et une équipe anglaise qui est sous une nouvelle direction après les contre-performances des années Eddie Jones. Ajoutez à cela une équipe galloise qui a rappelé son entraîneur totem Warren Gatland, et une équipe écossaise qui a des années de rêves brisés pour l’encourager, et l’action sportive promet d’être passionnante.

L’Irlande, le plus grand obstacle à la gloire française

En regardant la compétition, n’importe quel parieur sportif reconnaîtra que la bataille la plus importante est celle entre la France et l’Irlande. Les Irlandais n’ont pas réussi à remporter le titre l’année dernière, mais leur consolation a été de partir en tournée en Nouvelle-Zélande et de remporter une série dans un pays où ils n’avaient encore jamais gagné un match contre les All Blacks. Cela a suffi pour faire d’eux l’équipe la mieux classée au monde, et il ne fait aucun doute que sous la direction d’Andy Farrell, ils se sont appuyés sur la plate-forme construite par Joe Schmidt. Le XV Tricolore doit se rendre à Dublin lors de la deuxième semaine du tournoi; le vainqueur de ce match sera fortement favorisé pour remporter le titre.

L’Angleterre, une force inconnue

Eddie Jones a acquis la réputation, lorsqu’il était à la tête de l’équipe nationale anglaise, d’être un beau parleur. À l’occasion, les performances de son équipe étaient à la hauteur de ses bravades. Ces dernières années, elles ont été de plus en plus décevantes. Une défaite à domicile contre l’Argentine à l’automne a précipité le départ de Jones. Maintenant sous la direction de Steve Borthwick, l’Angleterre a huit mois pour se préparer à la Coupe du monde. Ils seront compétitifs ici, mais il est difficile de ne pas voir cette compétition comme une série d’auditions pour les joueurs qui veulent être sélectionnés pour aller en France en octobre. L’Angleterre devrait être heureuse si elle termine troisième.

Et qu’en est-il de la France ?

Vainqueurs l’an dernier, prétendants à la Coupe du monde en 2023. L’équipe française dirigée sur la pelouse par Antoine Dupont a laissé derrière elle des années d’inconstance et de performances déplorables, et elle est en train de gagner à juste titre les éloges de la communauté mondiale du rugby. Ce match à Dublin sera déterminant pour la partie Six Nations du calendrier 2023, mais quel que soit le vainqueur, il saura qu’il y a un prix plus important à jouer plus tard dans l’année, lorsque les deux équipes pourraient se retrouver en quarts de finale.