Yohann Cabaye prend du grade dans l’organigramme du PSG

Yohann Cabaye prend de la promotion au PSG.

L’ancien international français Yohann Cabaye poursuit son ascension au sein du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale vient d’annoncer sa nomination au poste de directeur sportif du centre de formation et de préformation. Cette promotion s’inscrit dans la continuité de son parcours au PSG, où il a d’abord évolué en tant que joueur, avant de réintégrer l’équipe dirigeante en 2021.

Yohann Cabaye promu à la direction de la formation

« Je suis honoré par cette nomination et remercie le Club pour sa confiance. Avec l’équipe d’encadrement, je suis déterminé à maintenir le Paris Saint-Germain au rang de référence mondiale en matière de formation. Nous visons non seulement la performance, mais aussi la transmission des valeurs fondamentales et l’épanouissement des jeunes talents », détaille l’ex-milieu de terrain. « Dès leur arrivée, ils comprennent que notre Club est unique, avec une histoire riche et une quête d’excellence. Au Centre de Formation et de Préformation, nous leur inculquons respect, exemplarité et dépassement de soi, car c’est là que se construit l’avenir du club. »

Cabaye, fort de ses 48 sélections en équipe de France et de son expérience au plus haut niveau, aura pour mission de superviser le développement des jeunes talents du club. Son rôle englobera l’accompagnement des joueurs sur les plans sportif, éducatif et scolaire, de la préformation jusqu’à leur intégration potentielle dans l’équipe première.

Garder le leadership de la formation francilienne

Le club parisien, qui dispose d’un vivier important de talents en Île-de-France, cherche à consolider sa position de référence dans ce domaine. Cette décision stratégique du PSG s’inscrit dans une volonté de renforcer le lien entre le centre de formation et l’équipe première, avec l’objectif de voir émerger davantage de joueurs formés au club sur la scène professionnelle.