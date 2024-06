Winamax dévoile sa nouvelle campagne publicitaire pour l’Euro 2024

A chaque région sa campagne Winamax.

Winamax dévoile une nouvelle campagne publicitaire à l’approche de l’Euro 2024. Elle met en lumière les gains records remportés par ses joueurs en 2023, à travers une approche créative et géolocalisée. En 2023, les joueurs de Winamax ont cumulé un montant de gains de plus de 4,6 milliards d’euros. Pour célébrer cette performance et mettre en avant sa proximité avec ses joueurs, Winamax a imaginé une mécanique publicitaire associée.

Winamax met en avant les gains et les vainqueurs dans sa nouvelle campagne

Conçue en collaboration avec l’agence TBWA, la campagne se déploie sur un dispositif Print XXL, DOOH et digital, couvrant l’ensemble du territoire français. Au total, 30 visuels différents seront affichés dans les 13 régions, 48 départements et 6 grandes villes françaises (Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, Lille & Toulouse). Chaque visuel met en avant un montant de gains spécifique à une région ou une ville, illustré de manière humoristique et décalée. On retrouve ainsi des références locales, des personnalités et des spécialités typiques, le tout dans l’esprit léger et divertissant propre à Winamax.

Un dispositif traité avec l’humour caractéristique de l’opérateur

Par exemple, dans les Hauts-de-France, Clovis est représenté en train de faire un « drop mic » avec le Vase de Soisson, tandis qu’à Marseille, la célèbre statue de David semble prête à plonger dans les calanques. À Toulouse, un rugbyman esquive un plaquage avec un canard à la place du ballon ovale. Chaque création regorge de clins d’œil locaux : un W pour remplacer le M du panneau « MARSEILLE », un flamant rose avec une bouée flamant rose, ou encore un W à la place d’une perle dans une moule.

Pour aller encore plus loin dans l’ancrage local, l’annonce dédiée à la Corse est réalisée en langue corse. La campagne Winamax pour l’Euro 2024 est visible depuis le 4 juin partout en France.