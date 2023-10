Trois recrues l’intègrent, l’OL dévoile son nouveau conseil d’administration

Michèle Kang est lune des trois nouvelles membres du conseil d’administration de l’OL.

L’Olympique Lyonnais a dévoilé ce mardi son nouveau conseil d’administration (CA), désormais composé de 12 membres. Lors de la réunion du 6 septembre dernier, ce CA avait pris acte des démissions de plusieurs membres, que sont Annie Famose, Héloïse Deliquiet, Sidonie Mérieux, Pauline Boyer-Martin, Annie Bouvier et Durcesio Mello. Le 28 septembre, celles de Ron Friedman et Alexander Bafer ont suivi.

L’OL a profondément renouvelé son conseil d’administration

Pour les remplacer le CA a coopté Michele Kang, le 6 septembre 2023. Cette dernière est devenue au mois de mai dernier, la nouvelle propriétaire majoritaire de l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais. Puis Bethel Gottlieb et Deborah Andrews en tant qu’administratrices indépendantes, en remplacement de Mesdames Héloïse Deliquiet et Pauline Boyer-Martin, à l’occasion de sa réunion du 28 septembre.

La première, Bethel Gottlieb, a officié à plusieurs postes de direction dans le domaine du merchandising, au service des sociétés May Department Stores et Federated Department Stores avant d’entrer dans l’investissement du fonds Wyndcrest Holdings. L’autre a collaboré avec différentes organisations (Time Warner, Experian Marketing Services, Pitney Bowes, Precisely) et depuis décembre 2021, avec Smart Communications.

Le nouveau CA se compose désormais de 12 membres dont 5 femmes

Le nouveau conseil d’administration de l’OL, compte donc 12 membres, dont 5 femmes (représentant 42% des administrateurs) et 5 administrateurs indépendants (représentant également 42% des administrateurs).