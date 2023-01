TFC: RedBird Capital est valorisé à plus de 3 milliards en 2023

Depuis sa reprise du TFC, le groupe Redbird a élargit son portefeuille d’actifs, notamment par le rachat de l’AC Milan.

Le magazine américain Forbes a dévoilé, ce mardi 24 janvier, les 25 empires sportifs ayant la plus grande valeur en 2023. À la 25ème place de ce classement figure RedBird Capital Partners. Le fonds d’investissement américain, dont le fondateur et “associé gérant” est Gerry Cardinale, est valorisé à 3,6 milliard de dollars. Depuis juillet 2020, ce fonds est actionnaire majoritaire et possède 85% des parts du TFC.

Souvenez vous. À l’issue de la saison 2019-2020, après une saison de Ligue 1 interrompue par le Covid, le Téfécé est relégué en Ligue 2. Quelques mois après cette relégation, Olivier Sadran a cédé 85% des parts de Toulouse pour une somme avoisinant les 10 millions d’euros, au groupe RedBird Capital Partners. Après deux saisons dans le purgatoire, le club est remonté en Ligue 1. Depuis ce rachat, le fonds d’investissement américain, valorisé à 3,6 milliards de dollars par Forbes, a dépensé plus de 20 millions d’euros lors des mercato du TFC.

Une présence de plus en plus importante dans le sport

Redbird Capital Partners a également étendu son influence dans le football. Pour ce faire, en août 2022, après plusieurs mois de rumeurs, RedBird Capital Partners a racheté l’AC Milan, pour 1,2 milliard d’euros. Et ce n’est pas tout, puisque le fonds d’investissement américain possède aussi des parts de Fenway Sports Group, propriétaire de Liverpool ,et de la franchise de baseball Red Sox de Boston. En mars 2021, le fonds américain a investi plus de 7 milliards de dollars. Sa participation dans le sport ne se limite pas aux clubs de football et de baseball, RedBird détient 13% de la chaîne de télévision Yes Network.