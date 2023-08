Stade Rennais: Salaire, contrat, ce que Matic a signé avec le SRFC

Nemanja Matic est définitivement un joueur du Stade Rennais.

Même s’il prend désormais de l’âge, à 35 ans, Nemanja Matic est une sacrée pointure, pour le Stade Rennais et plus largement le football français. Le milieu de terrain axial de 35 ans vient de l’AS Rome et il a, avant cela, passé plus d’une décennie en Premier League anglaise, au service de Chelsea puis de Manchester United. Pour le recruter, Rennes doit payer l’équivalent de 3 millions d’euros avec les bonus, au club de la Louve.

Nemanja Matic a signé jusqu’en 2025 avec le Stade Rennais

Après accord des deux clubs et la classique visite médicale, le joueur a paraphé un bail sur deux ans jusqu’en 2025. « Il ne touchera pas autant qu’à l’AS Rome », écrit ce jeudi le journal L’Equipe dans ses colonnes, évoquant néanmoins un « salaire confortable », à son sujet. Que l’équivalent italien du quotidien sportif, le Corriere dello Sport, évoque à 3 millions d’euros net par saison, au bénéfice du joueur aux 587 matchs professionnels et 48 sélections nationales.

Un salaire inférieur à ce qu’il était à l’AS Rome

Pour que le Stade Rennais l’absorbe, le joueur va tel que le rappelle L’Equipe, bénéficier du régime d’impatriation, c’est-à-dire d’un régime spécial de l’imposition. C’est en effet moins qu’il n’en percevait précédemment à la Roma, puisque Nemanja Matic avoisinait au club de la Louve, les 4 millions d’euros net annuels. « Je me sens le bienvenue ici. j’ai été très bien accueilli. Le projet qui m’a été proposé m’a plu dès les premiers échanges. Je sais qu’il y a des joueurs de talents dans l’effectif, j’ai hâte de commencer », a déclaré le joueur pour premiers mots à son arrivée en France et en Bretagne.