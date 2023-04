Le Stade Rennais, FC Lorient et SB29 déclinent leur maillot au cyclisme

Initiative originale, mais néanmoins sympa des clubs bretons, en association avec une marque régionale. – @Noret

Dans la série des produits dérivés aux couleurs d’un club sportif, en voilà trois des plus originaux. Et en même temps, qui se justifient pleinement, tant la région bretonne est indissociable du monde du cyclisme professionnel, de par les équipes, autant que les coureurs, depuis bien des années. Qu’alors le Stade Rennais, le FC Lorient et le Stade Brestois déclinent leurs ordinaires maillots de football en des versions cyclistes fait finalement sens.

Des maillots du Stade Rennais, du FC Lorient et du Stade Brestois en mode cyclisme

D’autant qu’il y a derrière ce projet tout un collectif breton, des trois clubs cités plus haut, à la marque qui produit ces tenues singulières : Noret, imaginée il y a plus de 80 ans, par un mécanicien, passionné par le vélo. Le résultat donne trois versions zippées, comme le sont les tenues des coureurs cyclistes. Chacune est aux couleurs et avec le logo, de l’équipe qu’elle représente. Il existe, pour celui du FC Lorient, la possibilité d’un bout de manche orange et noir, comme les couleurs du club, ou blanc et noir que le drapeau de la Bretagne.

Un projet à 100% breton, que l’ex-pro, Pierre Rolland, valide

Ces maillots sont vendus au prix de 75 euros, ils ont des poches, deux dans le dos et deux latérales et sont un mélange de polyester et de tissu carbon. Sur les réseaux sociaux, le jeune retraité Pierre Rolland a réagi à la nouvelle, lui qui fut un membre éminent de feu l’équipe, B&B Hôtels dont le siège social est à Brest.